Звук взрыва в очередной раз слышали в Харькове, вероятно, за пределами города, сообщает УНН со ссылкой на Суспільне.

В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города.

В области объявлена воздушная тревога.

Ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Через черговий ракетний удар рф по Харкову шестеро постраждалих