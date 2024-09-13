В Харькове сейчас находится более миллиона человек - мэр
Киев • УНН
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе сейчас находится 1,2 млн жителей и вынужденных переселенцев. Из-за обстрелов часть людей временно выезжает, но потом возвращается.
В Харькове сейчас находится 1 млн 200 жителей и вынужденных переселенцев. Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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Он отметил, что есть волны оттока и возвращения.
Когда часто раздаются взрывы, когда мощные обстрелы, то некоторая часть людей действительно переезжает в другие города недалеко от Харькова, потом возвращаются. Но это небольшое количество людей
Дополнение
В Харьковской области в результате вражеских атак за минувшие сутки, 12 сентября, четыре человека погибли, еще 18 пострадали, в том числе 10-летняя девочка и трое спасателей.