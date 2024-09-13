У Харкові зараз перебуває понад мільйон людей – мер
Київ • УНН
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті зараз перебуває 1,2 млн мешканців та вимушених переселенців. Через обстріли частина людей тимчасово виїжджає, але потім повертається.
У Харкові наразі перебуває 1 млн 200 мешканців та вимушених переселенців. Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
3араз у Харкові перебуває 1 млн 200 мешканців та вимушених переселенців
Він зазначив, що є хвилі відтоку та повернення.
Коли часто лунають вибухи, коли потужні обстріли, то деяка частина людей дійсно переїжджає в інші міста недалеко від Харкова, потім повертаються. Але це невелика кількість людей
Доповнення
У Харківській області внаслідок ворожих атак за минулу добу, 12 вересня, чотири людини загинули, ще 18 постраждали, зокрема 10-річна дівчинка і троє рятувальників.