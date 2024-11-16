В Харькове прогремели взрывы: что известно
Киев • УНН
В Харькове были слышны взрывы, вероятно, за пределами города. Воздушные силы предупредили о применении управляемых авиабомб тактической авиацией на Харьковщине.
В Харькове были слышны взрывы, вероятно, за пределами города, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
В Воздушных силах предупредили о пуске КАБ тактической авиацией на Харьковщину.
Городская и областная власть пока информацию о взрыве не комментировала.
Ночная атака на Харьков: город подвергся ударам управляемыми авиабомбами14 нояб. 2024, 03:08 • 94488 просмотров