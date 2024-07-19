В Харькове во время воздушной тревоги произошла серия взрывов, вероятно, за пределами города. Воздушные Силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.
В Харькове во время воздушной тревоги прозвучали несколько взрывов. Вероятно, за пределами города. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.
Детали
В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
В Воздушных Силах сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.
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