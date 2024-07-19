Киев • УНН
В Харьковской области в результате вражеских обстрелов пострадали люди и повреждены здания. В Чугуеве ранены 9 человек, включая ребенка, повреждены дома и автомобили. В других районах разрушены частные дома.
В Харьковской области в результате ночного вражеского обстрела в Чугуеве ранены 9 человек, включая ребенка, повреждены дома. В других районах за минувшие сутки есть разрушения домов, предприятия. Об этом сообщил в пятницу председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
19 июля, 04:16, город Чугуев. В результате вражеского ракетного обстрела горели девять автомобилей. Повреждено остекление окон 9-этажного и 5-этажного домов, крыша и остекление окон 2-этажного жилого дома, два магазина, административное здание, остекление недостроенного 5-этажного здания, частный дом. Пострадали 9 человек, из них ребенок 14-летний ребенок
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