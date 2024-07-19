В Харьковской области в результате ночного вражеского обстрела в Чугуеве ранены 9 человек, включая ребенка, повреждены дома. В других районах за минувшие сутки есть разрушения домов, предприятия. Об этом сообщил в пятницу председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

19 июля, 04:16, город Чугуев. В результате вражеского ракетного обстрела горели девять автомобилей. Повреждено остекление окон 9-этажного и 5-этажного домов, крыша и остекление окон 2-этажного жилого дома, два магазина, административное здание, остекление недостроенного 5-этажного здания, частный дом. Пострадали 9 человек, из них ребенок 14-летний ребенок - написал Синегубов в Telegram.

По его данным, также зафиксировано:

22:06, Купянский р-н, город Купянск. В результате авиационного обстрела ФАБ-1500 поврежден частный дом, двухэтажное здание предприятия.

14:00 Харьковский р-н, село Казачья Лопань. В результате обстрела из РСЗО были повреждены 5 частных домов и автомобиль.

10:15, Богодуховский р-н, село Ивашки, в результате обстрела FРV-дроном уничтожен частный дом.

Стали известны подробности удара по Чугуеву