Стали известны подробности удара по Чугуеву

Враг около 4 часов утра коварно дважды ударил по жилой застройке центральной части города. Все семь пострадавших - госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Первое попадание - рядом с домом. Сгорели девять автомобилей. Повреждено остекление окон 9-ти этажного и 5-ти этажного домов, крыша и остекление окон 2-х этажного жилого дома, два магазина.

В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом.

Спасатели, медики, правоохранительные органы - все экстренные службы работают над ликвидацию последствий российского террора.

Оккупанты ударили по центральной части города Чугуев.