Стали известны подробности удара по Чугуеву
Киев • УНН
Враг дважды обстрелял жилую застройку Чугуева. 7 человек госпитализированы с осколочными ранениями, повреждены жилые дома, магазины и автомобили. Спасатели ликвидируют последствия атаки.
Враг около 4 часов утра коварно дважды ударил по жилой застройке центральной части города. Все семь пострадавших - госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Первое попадание - рядом с домом. Сгорели девять автомобилей. Повреждено остекление окон 9-ти этажного и 5-ти этажного домов, крыша и остекление окон 2-х этажного жилого дома, два магазина.
В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом.
Спасатели, медики, правоохранительные органы - все экстренные службы работают над ликвидацию последствий российского террора.
Оккупанты ударили по центральной части города Чугуев.19 июля 2024, 04:11 • 25736 просмотров