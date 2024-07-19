Супермаркет на Позняках в Киеве тушат полсотни спасателей - ГСЧС 9 часов назад • 17011 просмотра

В Киеве загорелся продуктовый супермаркет: продолжается эвакуация посетителей и персонала 9 часов назад • 17771 просмотра

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