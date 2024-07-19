Киев • УНН
Оккупанты атаковали центр Чугуева, повредив жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Ранены 7 человек, включая 14-летнего мальчика, все в стабильном состоянии.
Есть повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
На эту минуту 7 раненых, среди которых мальчик 14 лет. Все - в среднем и легком состояниях. Состояние мальчика - стабильное.
Ликвидация последствий продолжается.
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