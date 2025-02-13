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В Харькове открыли первый подземный центр налоговых услуг в Украине - Кравченко

В Харькове открыли первый подземный центр налоговых услуг в Украине - Кравченко

Киев  •  УНН

 • 8891 просмотра

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В харьковском метро на станции "Научная" заработала первая подземная секция предоставления админуслуг налоговой службы. Центр предоставляет базовые услуги для налогоплательщиков в безопасных условиях во время войны.

В Харькове, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны российского агрессора, заработала первая в Украине подземная секция предоставления административных услуг Центра обслуживания налогоплательщиков. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко в Telegram, передает УНН

Секция расположена в подземном пешеходном переходе станции метрополитена "Научная" 

- отметил Кравченко.

Это позволяет обеспечить жителям Харькова и области непрерывный доступ к налоговым услугам в безопасных условиях.

Сейчас здесь можно получить наиболее популярные услуги, в частности:

- выдачу карточки налогоплательщика;

- внесение в паспорт в форме книжечки данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

- внесение отметки о возможности осуществления платежей по серии и номеру паспорта;

- получение сведений из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков о доходах и уплаченных налогах.

Председатель ГНС отметил, что в случае необходимости перечень услуг будет расширен.

В ближайшее время планируется открытие еще одного безопасного Центра обслуживания плательщиков в вестибюле станции метро "Ярослава Мудрого".

Внедряем оптимальные решения, чтобы каждый налогоплательщик имел доступ к сервисам независимо от ситуации 

- отметил Кравченко.

Напомним

В Харькове открыли вторую подземную школу, где уже учится 750 детей. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоЭкономика
ukrainaУкраина
kharkivХарьков

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