В Харькове открыли первый подземный центр налоговых услуг в Украине - Кравченко
Киев • УНН
В харьковском метро на станции "Научная" заработала первая подземная секция предоставления админуслуг налоговой службы. Центр предоставляет базовые услуги для налогоплательщиков в безопасных условиях во время войны.
В Харькове, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны российского агрессора, заработала первая в Украине подземная секция предоставления административных услуг Центра обслуживания налогоплательщиков. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко в Telegram, передает УНН.
Секция расположена в подземном пешеходном переходе станции метрополитена "Научная"
Это позволяет обеспечить жителям Харькова и области непрерывный доступ к налоговым услугам в безопасных условиях.
Сейчас здесь можно получить наиболее популярные услуги, в частности:
- выдачу карточки налогоплательщика;
- внесение в паспорт в форме книжечки данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
- внесение отметки о возможности осуществления платежей по серии и номеру паспорта;
- получение сведений из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков о доходах и уплаченных налогах.
Председатель ГНС отметил, что в случае необходимости перечень услуг будет расширен.
В ближайшее время планируется открытие еще одного безопасного Центра обслуживания плательщиков в вестибюле станции метро "Ярослава Мудрого".
Внедряем оптимальные решения, чтобы каждый налогоплательщик имел доступ к сервисам независимо от ситуации
Напомним
В Харькове открыли вторую подземную школу, где уже учится 750 детей.