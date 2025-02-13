У Харкові відкрили перший підземний центр податкових послуг в Україні - Кравченко
Київ • УНН
В харківському метро на станції "Наукова" запрацювала перша підземна секція надання адмінпослуг податкової служби. Центр надає базові послуги для платників податків у безпечних умовах під час війни.
У Харкові, який щодня зазнає обстрілів з боку російського агресора, запрацювала перша в Україні підземна секція надання адміністративних послуг Центру обслуговування платників податків. Про це повідомив глава Державної податкової служби Руслан Кравченко у Telegram, передає УНН.
Секція розташована у підземному пішохідному переході станції метрополітену "Наукова"
Це дозволяє забезпечити мешканцям Харкова та області безперервний доступ до податкових послуг у безпечних умовах.
Наразі тут можна отримати найбільш популярні послуги, зокрема:
- видачу картки платника податків;
- внесення до паспорта у формі книжечки даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- внесення відмітки про можливість здійснення платежів за серією та номером паспорта;
- отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи та сплачені податки.
Голова ДПС зазначив, що у разі потреби перелік послуг буде розширено.
Найближчим часом планується відкриття ще одного безпечного Центру обслуговування платників у вестибюлі станції метро "Ярослава Мудрого".
Впроваджуємо оптимальні рішення, щоб кожен платник податків мав доступ до сервісів незалежно від ситуації
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