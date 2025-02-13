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У Харкові відкрили перший підземний центр податкових послуг в Україні - Кравченко

У Харкові відкрили перший підземний центр податкових послуг в Україні - Кравченко

Київ • УНН

 • 26885 перегляди

В харківському метро на станції "Наукова" запрацювала перша підземна секція надання адмінпослуг податкової служби. Центр надає базові послуги для платників податків у безпечних умовах під час війни.

У Харкові, який щодня зазнає обстрілів з боку російського агресора, запрацювала перша в Україні підземна секція надання адміністративних послуг Центру обслуговування платників податків. Про це повідомив глава Державної податкової служби Руслан Кравченко у Telegram, передає УНН

Секція розташована у підземному пішохідному переході станції метрополітену "Наукова" 

- зазначив Кравченко.

Це дозволяє забезпечити мешканцям Харкова та області безперервний доступ до податкових послуг у безпечних умовах.

Наразі тут можна отримати найбільш популярні послуги, зокрема:

- видачу картки платника податків;

- внесення до паспорта у формі книжечки даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- внесення відмітки про можливість здійснення платежів за серією та номером паспорта;

- отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи та сплачені податки.

Голова ДПС зазначив, що у разі потреби перелік послуг буде розширено.

Найближчим часом планується відкриття ще одного безпечного Центру обслуговування платників у вестибюлі станції метро "Ярослава Мудрого".

Впроваджуємо оптимальні рішення, щоб кожен платник податків мав доступ до сервісів незалежно від ситуації 

- зазначив Кравченко.

Нагадаємо

У Харкові відкрили другу підземну школу, де вже навчається 750 дітей. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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