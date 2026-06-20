В Харькове из-под завалов дома извлекли тело погибшего человека после удара КАБами

В Харькове спасатели обнаружили тело погибшего человека под завалами дома, разрушенного в результате российского авиаудара управляемыми авиабомбами по Холодногорскому району города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова.

Детали

К сожалению, во время поисково-спасательных работ под завалами разрушенного дома обнаружили тело погибшего человека. Искренние соболезнования родным и близким – сообщил Терехов.

Тем временем начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил данные о пострадавших. По его словам, количество раненых в результате удара возросло до девяти человек.

Количество пострадавших в результате удара в Холодногорском районе возросло до 9. Пять человек госпитализированы, еще четверо – получили помощь врачей на месте – отметил Синегубов.

Ранее сообщалось, что российские КАБы попали в двухэтажный жилой дом в Холодногорском районе Харькова. Спасатели проводили поисково-спасательную операцию, так как под завалами могли находиться люди.

В Харькове после удара КАБом под завалами могут находиться четыре человека, среди них ребенок