В Харькове после удара КАБом под завалами могут находиться четыре человека, среди них ребенок
Киев • УНН
В Харькове российский КАБ попал в двухэтажный дом, под завалами могут находиться до четырех человек, включая ребенка. Известно о пяти пострадавших, одного человека деблокировали.
В Холодногорском районе Харькова российская управляемая авиабомба попала в жилую застройку, в результате чего под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.
Детали
По словам мэра, сначала сообщалось о попадании в частный жилой сектор. В одном из домов под завалами оказалась женщина. Позже выяснилось, что удар пришелся по двухэтажному многоквартирному дому.
По состоянию на утро известно по меньшей мере о пяти пострадавших. По уточненной информации, под завалами могут оставаться до четырех человек.
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Терехов также сообщил, что среди тех, кто может находиться под обломками здания, есть ребенок. Одного человека спасателям уже удалось деблокировать, он находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, со второго этажа поврежденного дома были спасены еще два человека. Спасательная операция продолжается, информация о последствиях атаки уточняется.
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