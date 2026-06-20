В Харькове после удара КАБом под завалами могут находиться четыре человека, среди них ребенок

В Холодногорском районе Харькова российская управляемая авиабомба попала в жилую застройку, в результате чего под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.

Детали

По словам мэра, сначала сообщалось о попадании в частный жилой сектор. В одном из домов под завалами оказалась женщина. Позже выяснилось, что удар пришелся по двухэтажному многоквартирному дому.

По состоянию на утро известно по меньшей мере о пяти пострадавших. По уточненной информации, под завалами могут оставаться до четырех человек.

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Терехов также сообщил, что среди тех, кто может находиться под обломками здания, есть ребенок. Одного человека спасателям уже удалось деблокировать, он находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, со второго этажа поврежденного дома были спасены еще два человека. Спасательная операция продолжается, информация о последствиях атаки уточняется.

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