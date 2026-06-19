В Запорожье в результате атаки рф ранены 10 человек, среди них – сотрудник полиции

В Запорожье в результате российского обстрела количество пострадавших возросло до 10 человек, среди них – сотрудник полиции, передает УНН со ссылкой на МВД.

Взрывной волной и осколками повреждены транспортные средства и объекты инфраструктуры. Произошло возгорание материала в помещении логистического оператора - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что количество пострадавших уточняется. Пожар ликвидирован.

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Напомним

Как сообщал УНН, армия рф нанесла удар дроном по зданию логистического оператора в Запорожье, было известно о трех людях, получивших ранения.