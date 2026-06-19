В Запорожье в результате атаки рф ранены 10 человек, среди них – сотрудник полиции
Киев • УНН
В Запорожье из-за российского удара дрона по логистическому оператору количество раненых возросло до 10, среди них полицейский. Пожар ликвидирован.
В Запорожье в результате российского обстрела количество пострадавших возросло до 10 человек, среди них – сотрудник полиции, передает УНН со ссылкой на МВД.
Взрывной волной и осколками повреждены транспортные средства и объекты инфраструктуры. Произошло возгорание материала в помещении логистического оператора
В МВД добавили, что количество пострадавших уточняется. Пожар ликвидирован.
Оккупантам приказали активизировать FPV-удары по гражданским объектам Запорожья — разведка18.06.26, 16:03 • 16525 просмотров
Напомним
Как сообщал УНН, армия рф нанесла удар дроном по зданию логистического оператора в Запорожье, было известно о трех людях, получивших ранения.