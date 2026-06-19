В Запорожье в результате атаки рф ранены 10 человек, среди них – сотрудник полиции

$44.910.1151.460.47
ukenru
18:17 • 1380 просмотра
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого ОрлаVideo
Эксклюзив
17:10 • 6012 просмотра
Саммит G7 изменил восприятие войны Трампом, но до переговоров еще далеко - эксперт
13:11 • 13843 просмотра
В Украине стартовала жатва: ожидается, что урожай достигнет 81–83 млн тонн
19 июня, 09:04 • 22510 просмотра
Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с путиным
19 июня, 06:13 • 31751 просмотра
Евросоюз на саммите принял выводы по Украине - что сказали о вступлении в ЕС, ПВО и санкциях против рф
18 июня, 22:27 • 38863 просмотра
Зеленский призвал ЕС быстро использовать разблокированные 6 млрд евро и подготовить зимний пакет помощиVideo
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 89801 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
18 июня, 15:03 • 51387 просмотра
Украинские оборонные компании больше боятся европейской бюрократии, чем россиян – CEO Fire PointVideo
18 июня, 14:15 • 40773 просмотра
Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества
18 июня, 14:07 • 36331 просмотра
Fire Point способна производить баллистические ракеты – Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
1м/с
52%
753мм
Популярные новости
Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль19 июня, 11:34 • 28225 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов13:24 • 22392 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo14:04 • 15661 просмотра
Дача Медведчука на 220 га государственного леса - шестерым чиновникам объявили подозрениеPhotoVideo14:14 • 10976 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня16:47 • 9884 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня16:47 • 10056 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo14:04 • 15807 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов13:24 • 22536 просмотра
Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль19 июня, 11:34 • 28363 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 89802 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Эстония
Иран
Польша
Реклама
УНН Lite
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 28698 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 42453 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 51617 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 53274 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 60078 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Техника
БМ-21 «Град»
Гаубица M109
FIFA (серия видеоигр)

В Запорожье в результате атаки рф ранены 10 человек, среди них – сотрудник полиции

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

В Запорожье из-за российского удара дрона по логистическому оператору количество раненых возросло до 10, среди них полицейский. Пожар ликвидирован.

В Запорожье в результате атаки рф ранены 10 человек, среди них – сотрудник полиции

В Запорожье в результате российского обстрела количество пострадавших возросло до 10 человек, среди них – сотрудник полиции, передает УНН со ссылкой на МВД.

Взрывной волной и осколками повреждены транспортные средства и объекты инфраструктуры. Произошло возгорание материала в помещении логистического оператора 

- говорится в сообщении.

В МВД добавили, что количество пострадавших уточняется. Пожар ликвидирован.

Оккупантам приказали активизировать FPV-удары по гражданским объектам Запорожья — разведка18.06.26, 16:03 • 16525 просмотров

Напомним

Как сообщал УНН, армия рф нанесла удар дроном по зданию логистического оператора в Запорожье, было известно о трех людях, получивших ранения.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП