В Харькове интервалы отключения света в пределах 4-6 часов - Терехов

Графики не зависят от города и Харьковоблэнерго, питание потребителей функционирует по другой схеме, сообщил в эфире телемарафона городской голова Харькова Игорь Терехов. Он также отметил, что энергетики работают, что выдерживать графики, впрочем есть определенные трудности, передает УНН.

Есть определенные районы, в которых по 4-6 часов интервалы по отключению электроснабжения - сообщил Игорь Терехов.

По словам городского головы Харькова, "за это время можно зарядить мобильные телефоны, кроме этого - заморозить определенные продукты питания в холодильниках".

При этом мэр отметил, что графики сегодня не зависят от города и Харьковоблэнерго, используется другая схема, специалисты по энергетике работают, несмотря на определенные трудности.

Хочу сказать, что эти графики сегодня не зависят от города, Харьковоблэнерго, поскольку мы сегодня совсем по другой схеме работаем, запитка идет совсем по другой схеме. Харьковоблэнерго работает сегодня над тем, чтобы выдерживать все эти графики, которые они разработали и опубликовали, но да, - с этим есть определенные трудности, неточности. Хочу харьковчан попросить, чтобы они с пониманием относились к этому. - сказал Терехов.

Напомним,

Харьковские власти рассматривают возможность обязательной или принудительной эвакуации детей из населенных пунктов Богодуховского и Харьковского районов, которые постоянно находятся под вражескими обстрелами в связи с увеличением количества обстрелов региона за последние полгода.

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