В Харькове зафиксировано попадание двух беспилотников типа «Шахед». По предварительной информации, пострадавших нет. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из беспилотников попал в частный жилой дом в Киевском районе города, а другой - вблизи образовательного учреждения в Слободском районе, передает УНН.

Детали

Зафиксировано попадание двух шахедов: в Киевском районе города - в частный жилой дом, в Слободском районе - вблизи образовательного учреждения.

Сейчас информация о возможных повреждениях уточняется.

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