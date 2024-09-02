Киев • УНН
В Харькове зафиксировано попадание двух беспилотников типа «Шахед». Один попал в частный дом в Киевском районе, другой - вблизи образовательного учреждения в Слободском районе. Пострадавших нет.
В Харькове зафиксировано попадание двух беспилотников типа «Шахед». По предварительной информации, пострадавших нет. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из беспилотников попал в частный жилой дом в Киевском районе города, а другой - вблизи образовательного учреждения в Слободском районе, передает УНН.
Детали
Зафиксировано попадание двух шахедов: в Киевском районе города - в частный жилой дом, в Слободском районе - вблизи образовательного учреждения.
Сейчас информация о возможных повреждениях уточняется.
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