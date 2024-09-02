У Харкові два безпілотники "шахед" влучили в житловий район
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано влучання двох безпілотників типу "Шахед". Один влучив у приватний будинок у Київському районі, інший - поблизу освітнього закладу в Слобідському районі. Постраждалих немає.
У Харкові зафіксовано влучання двох безпілотників типу "Шахед". За попередньою інформацією, постраждалих немає. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що один із безпілотників влучив у приватний житловий будинок у Київському районі міста, а інший — поблизу освітнього закладу в Слобідському районі, передає УНН.
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Зафіксовано влучання двох шахедів: у Київському районі міста — в приватний житловий будинок, у Слобідському районі — поблизу освітнього закладу.
Наразі інформація про можливі пошкодження уточнюється.
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