В российском городе Хабаровск местного жителя обвинили в госизмене и якобы содействии террористической деятельности из-за выполнения заданий, полученных от разведки Украины. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Восточному военному округу, передает УНН.

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Против 39-летнего взяточника возбудили дело по двум статьям. По первой ему грозит лишение свободы до пожизненного, по второй - до 15 лет заключения.

«Фигурант является противником политического российского политического устройства и проведения специальной военной операции в Украине», - сообщили в ФСБ России.

Отмечается, что через мессенджер подозреваемый установил контакт с агентом украинских спецслужб, который в дальнейшем связал его с кадровым сотрудником Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны.

Хабаровчанин получал задание по сбору информации о российских военнослужащих (особое внимание было сосредоточено на командирах и имеющих звание «Героев России») и сотрудниках ФСБ.

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