Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили двое информаторов фсб, которые действовали в Одесской области. Злоумышленники разведывали места базирования пунктов управления Сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в зоне особого внимания вражеских приспешников были штабы командования ВСУ на южном направлении.

Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников "на горячем" в апреле этого года во время спецоперации в областном центре. Перед задержанием российские информаторы пытались сфотографировать периметр здания потенциальной цели и передать ее геолокацию агрессору, - говорится в сообщении.

В случае получения соответствующих координат, оккупанты планировали нанести по ним огневое поражение. Впрочем, Служба безопасности сорвала планы рашистов.

Как установило расследование, осужденными являются двое граждан одной из стран Южного Кавказа, которые проживали в Одессе. Там они были дистанционно привлечены фсб к разведывательно-подрывной деятельности.

Чтобы выявить "нужные" цели, иностранцы обходили местность, где пытались сначала обнаружить локации Сил обороны, а затем собирали информацию об имеющемся личном составе и его функционале. В дальнейшем вражеские приспешники надеялись создать собственную сеть информаторов, которых планировали вербовать под прикрытием общественной организации.

На основании собранных доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). По материалам СБУ суд назначил обоим злоумышленникам 8 лет тюрьмы.

Напомним

В Одесской области задержан агент фсб, который отслеживал локации Сил обороны и готовил диверсии на объектах Укрзализныци. Подозреваемому грозит пожизненное заключение за государственную измену, диверсию и незаконное хранение боеприпасов.