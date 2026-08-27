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В Керченском проливе возобновилась утечка мазута из затонувших танкеров
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В Керченском проливе возобновилась утечка мазута из затонувших танкеров

Киев • УНН

 • 3320 просмотра

Спутники обнаружили новые пятна мазута возле затонувших танкеров. Работы по откачке топлива могли приостановить из-за технических трудностей.

В Керченском проливе возобновилась утечка мазута из затонувших танкеров

В Керченском проливе вновь зафиксировали утечку мазута из затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Новые пятна нефтепродуктов зафиксировали спутниковые снимки 20 и 25 августа, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

По данным мониторингового проекта Sky Eye, мазутные пятна появились в районе затонувших судов, а ветер и течение разносят нефтепродукты в юго-западном и юго-восточном направлениях.

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21 августа правительственная комиссия рф заявила о завершении работ по откачке мазута из затонувших танкеров. В Sky Eye предполагают, что на самом деле работы могли лишь приостановить из-за технической невозможности полностью выкачать топливо из судов.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули 15 декабря 2024 года. По данным Минтранса рф, тогда в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

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российские власти оценивали ущерб для экосистемы в 85 млрд рублей. Подъем затонувших частей судов и окончательную ликвидацию последствий аварии планируют завершить до конца 2026 года.

Ранее Росприроднадзор признавал, что собрать весь мазут, попавший в море, невозможно. По оценке члена научно-экспертного совета Всероссийского общества охраны природы Сергея Остахова, для полной очистки Черноморского региона может потребоваться более трех лет.

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Степан Гафтко

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