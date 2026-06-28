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Более половины россиян живут под воздействием химического загрязнения - разведка

Киев • УНН

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По данным СЗРУ, в рф 83,8 млн человек (57% населения) подвергаются химической нагрузке, которая за год выросла на 5,9%. Худшие показатели загрязнения воздуха зафиксированы в хакасии, а почв - в северной осетии.

Более половины россиян живут под воздействием химического загрязнения - разведка
Фото: Служба внешней разведки Украины

В россии ухудшается ситуация с химическим загрязнением воздуха, воды и почв, а воздействие химикатов на себе ощущают уже 57% россиян. Там говорят: общая химическая нагрузка на здоровье населения за год выросла на 5,9%. Под её воздействием находятся 83,8 млн человек, или 57% населения рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

Детали

Как отметили в СВРУ, соответствующие данные были представлены в докладе "роспотребнадзора" о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения рф за 2025 год.

Согласно ему, худшие показатели загрязнения воздуха зафиксированы в Хакасии, где 4,5% проб превышают предельно допустимые концентрации. Также среди антилидеров - алтайский край с показателем 3,43% и красноярский край, где превышения зафиксированы в 2,24% проб.

В то же время формально общий уровень загрязнения атмосферы в рф снизился: доля проб с превышением норм в городах составила до 0,69%, в сёлах - до 0,32%. Однако, по данным СВРУ, загрязнение воздуха вблизи автомагистралей в жилых зонах растёт и уже достигает 1,06% проб с превышением допустимых показателей.

Кроме того, в докладе говорится о загрязнении почв. Доля проб почвы, не соответствующих нормативам, составляет 8,4% по бактериологическим показателям, 3,51%  по химическим и 0,64% - по паразитарным. Самый высокий уровень химического загрязнения почв зафиксирован в северной осетии - алании, где нормативам не соответствуют 55,7% проб. В Хабаровском крае этот показатель составляет 19,5%.

По микробиологическим показателям худшая ситуация сложилась в еврейской автономной области, где нормативам не соответствуют 47,4% проб почвы. В хабаровском крае этот показатель достигает 35,2%.

В Службе внешней разведки Украины подчеркнули, что приведённые в российском докладе данные свидетельствуют о системном ухудшении санитарно-эпидемиологической ситуации в рф и значительном влиянии загрязнения окружающей среды на здоровье населения.

Напомним

В краснодарском крае рф после разлива нефтепродуктов в районе туапсе собрали более 17 тысяч кубометров мазута, однако часть побережья до сих пор не очищена.

Александра Василенко

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