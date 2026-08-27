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У Керченській протоці відновився витік мазуту із затонулих танкерів

Київ • УНН

 • 5148 перегляди

Супутники виявили нові плями мазуту біля затонулих танкерів. Роботи з відкачування палива могли призупинити через технічні труднощі.

У Керченській протоці відновився витік мазуту із затонулих танкерів

У Керченській протоці знову зафіксували витік мазуту із затонулих танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Нові плями нафтопродуктів зафіксували супутникові знімки 20 та 25 серпня, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

За даними моніторингового проєкту Sky Eye, мазутні плями з'явилися в районі затонулих суден, а вітер і течія розносять нафтопродукти у південно-західному та південно-східному напрямках.

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21 серпня урядова комісія рф заявила про завершення робіт із відкачування мазуту із затонулих танкерів. У Sky Eye припускають, що насправді роботи могли лише призупинити через технічну неможливість повністю викачати паливо із суден.

Танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239" затонули 15 грудня 2024 року. За даними Мінтрансу рф, тоді до Чорного моря потрапило близько 2,4 тис. тонн мазуту.

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російська влада оцінювала збитки для екосистеми у 85 млрд рублів. Підняття затонулих частин суден та остаточну ліквідацію наслідків аварії планують завершити до кінця 2026 року.

Раніше Росприроднагляд визнавав, що зібрати весь мазут, який потрапив у море, неможливо. За оцінкою члена науково-експертної ради Всеросійського товариства охорони природи Сергія Остахова, для повного очищення Чорноморського регіону може знадобитися понад три роки.

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Степан Гафтко

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