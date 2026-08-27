У Керченській протоці відновився витік мазуту із затонулих танкерів

Принц Гаррі та Меган із дітьми повернулися до Великої Британії

Принц Гаррі та Меган із дітьми повернулися до Великої Британії

Принц Гаррі та Меган із дітьми повернулися до Великої Британії

Принц Гаррі та Меган із дітьми повернулися до Великої Британії

Повені на кордоні Непалу та Китаю забрали життя вже 98 людей

Повені на кордоні Непалу та Китаю забрали життя вже 98 людей

Повені на кордоні Непалу та Китаю забрали життя вже 98 людей

Повені на кордоні Непалу та Китаю забрали життя вже 98 людей