В казани в российском татарстане включали сирены и провели эвакуацию на авиазаводе, мо рф заявляла о дроне над регионом

В казани в татарстане в рф сегодня сработала сирена на авиационном и вертолетном заводах, эвакуировали людей, а местный аэропорт ограничил работу из-за угрозы БПЛА, сообщили российские телеграм-каналы. мо рф утверждает, что "уничтожило" беспилотник над татарстаном, пишет УНН.

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Как пишет телеграм-канал ASTRA, в казани сегодня "работала сирена на авиационном и вертолетном заводах". "С 22 завода людей эвакуировали, причина неизвестна, пишут местные паблики. (вероятно, речь идет об авиационном заводе Горбунова)", - говорится в сообщении.

Ранее местный аэропорт ограничил работу из-за угрозы БПЛА. Сообщалось в местных СМИ, что аэропорты казани, нижнего новгорода и набережных челнов не принимали и не выпускали рейсы из-за угрозы атаки беспилотников.

мо рф впоследствии начало утверждать, что "дежурными средствами ПВО" "уничтожен над территорией республики татарстан" беспилотник.

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