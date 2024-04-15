В Казахстане на фоне скандала с гибелью женщины экс-министра экономики ужесточили наказание за домашнее насилие
Киев • УНН
Казахстан ужесточил наказание за домашнее насилие, включая штрафы, общественные работы и арест за избиение, на фоне скандального дела о гибели жены бывшего министра экономики.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки, направленные на борьбу с домашним насилием. Теперь за побои грозит штраф, общественные работы и арест, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Токаева, пишет УНН.
Закон призван усовершенствовать правовые, экономические, социальные, институциональные и организационные основы государственной политики по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Как отмечает издание, вводятся нормы, усиливающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей.
В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои (ранее за это была предусмотрена административная ответственность). За причинение легкого вреда здоровью и побои обидчику грозит штраф, общественные работы и арест. Максимальное наказание за легкий вред здоровью - до 50 суток, за побои - до 25 суток.
Кроме этого, закон делает невозможным примирение сторон в рамках дел, связанных с физическим насилием и жестоким обращением в отношении детей, а также в случаях повторного совершения действий, предусмотренных статьями о побоях и причинении легкого вреда здоровью, в течение года с момента примирения сторон.
Также вводится ответственность за домогательства сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
Дополнение
11 апреля в Казахстане состоялось очередное заседание суда по скандальному делу об убийстве с особой жестокостью жены экс-министра экономики Казахстана - Салтанат Нукеновой. Судьи допрашивали второго подсудимого Бахитжана Байжанова, который проходит по статьям: "Сокрытие преступления", "Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении".
Главное судебное разбирательство по этому делу началось 27 марта с участием присяжных.
Муж убитой заявляет, что с его стороны не было намерения убивать. Однако, экс-чиновник признает, что между ним и его женой Салтанат ранее случались драки. Мол, гражданская жена была нервной, агрессивной, психологически нестабильной, постоянно мучила его подозрениями об измене и ревновала, а также злоупотребляла алкогольными напитками.
Судмедэкспертиза по делу о его убийстве свидетельствует, что экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев мог душить свою жену. Эксперт отметил, что женщину не только били по голове много раз, но и душили.
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