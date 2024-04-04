В Казахстане экс-министра Бишимбаева судят за убийство жены с особой жестокостью: что произошло в день убийства по версии прокурора и подсудного

В Астане в столичном суде прошло четвёртое заседание по делу об убийстве с особой жестокостью жены екс-министра экономики Казахстана – Салтанат Нукеновой. Во время слушания главный подозреваемый и супруг убитой – Куандык Бишимбаев рассказал свою версию дня смерти Салтанат, а прокуроры предоставили в суде видео избиения в холе ресторана BAU. Об этом пишет УНН со ссылкой на казахстанские СМИ освещающии скандальное убийство.

Детали

С ходатайством предоставить суду видео с камер наблюдения в ресторане BAU, на которых видно, как экс-министр Куандык Бишимбаев избивает свою супругу Салтанат Нукенову, выступила прокурор Айжан Аймаганова.

На кадрах предоставленых суду видно, как супруги выходят из лифта и Бишимбаев хватает женщину за волосы, наносит ей удар рукой, от чего она падает. Далее он четыре раза пнул ее ногами. Вновь схватил за волосы, поднимает ее, еще раз наотмашь бьет ее по лицу. Затем следует еще один удар. Он тащит Нукенову за волосы в туалет, а потом в такой же манере – за волосы – в вип-кабинку.

Избиение длилось две минуты. Нукенова Салтанат судя по видео даже не пыталась сопротивляться.

На уточняющий вопрос своего адвоката Бишимбаев заявил, что бил ее "только ладонью".

Однако, судя с показаний основная "драка" между супругами произошла в тот вечер в туалете. Во время дачи показания о дне убийства Салтанат Нукеновой, подсудимый заявил, что его жена якобы сама несколько раз упала и сильно ударилась лицом вниз о кафель, стены, пол и унитаз.

Она приподнялась и была в таком как-то.. как в нокдауне. Она плохо контролировала свое тело и, приподнимаясь, она еще раз упала. По сути, она поднималась, поднималась и в какой-то момент мышцы корпуса у нее не сдержались, и она вот опять равновесие потеряла и опять ударилась о кафельный пол лицом. И какое-то время опять лежала. Я стоял у входа в туалет и наблюдал за этим. …. Я начал пытаться ее поднимать подмышки, чтобы она встала на ноги и мы дошли. Но она то ли сопротивлялась, то ли что, у меня было ощущение, что она сопротивляется, не хочет вставать. У меня не хватало сил приподнять ее, не хватало сил. Она встала, падала и билась коленями о пол, стену. Это все как-то так происходило." – комментировал травмы своей супруги Бишимбаем.

Муж убитой Бишимбаев также засвидетельствовал перед судом, что не мог понять почему его жена теряет равновесие – от ударов, или потому что быбла пъяна.

Она прошла сама, сделала несколько шагов, шага 4, и опять ее видимо повело, она потеряла координацию и грохнулась лицом вперед, опять ударилась лицом. Я, ну, как-то тоже, для меня это неожиданно было. Я не мог для себя понять, она пьяна и поэтому не понимает, или это последствия удара, который она получила, то есть это состояние с головой связано или с тем, что она сильно выпившая. – рассказал суду Бишимбаев.

Убивал в течение 8 часов: в Казахстане экс-министра экономики судят за убийство жены с особой жестокостью

Хронология судебных заседаний

Главное судебное разбирательство по этому делу началось 27 марта с участием присяжных.

На первом судебном заседании он заявил, что у него "не было возможности рассказать свою историю ни на досудебном расследовании, нигде". Он и его защита утверждают, что с его стороны не было умысла убивать.

Вместе с бывшим чиновником на скамье подсудимых его родственник Бахытжан Байжанов, которому предъявлено обвинение в укрывательстве и недонесении о преступлении. На суде он признался, что просил удалить видеозаписи с камер наблюдения и отвезти телефон Салтанат Нукеновой домой, чтобы скрыть геолокацию.

На прошлом заседании суда экс-министр рассказывал о жизни с убитой супругой почти пять часов, однако до эпизода убийства он так и не дошёл. Попросил суд перенести слушивание этого эпизода на следующее заседание, ссылясь на то что он "устал говорить".

По словам экс-чиновника, его супруга Салтанат была нервной, агрессивной, психологически нестабильной, постоянно изводила его подозрениями об измене, и ревновала, а также злоупотребляла алкогольными напитками.