В Карпатах со вчера разыскивают пропавшую туристку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Карпатах со вчерашнего вечера ищут пропавшую вблизи села Пилипец Закарпатской области туристку. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Поиски пропавшей туристки спасатели ГСЧС Закарпатской области начали вечером 16 февраля. По данным ДСНС, во время прогулки вблизи села Пилипец потеряла ориентир на местности и заблудилась женщина 35-ти лет.
Сегодня утром к поисково-спасательным работам дополнительно привлекли спасателей, полицейских, работников лесничества и местного населения, а также вертолет ГСЧС МИ-8. Всего - 37 человек и 7 единиц техники.
Сейчас поиски пропавшей продолжаются.
Напомним, в минувшее воскресенье ДСНС сообщила, что трое туристов-лыжников заблудились в Карпатах, спускаясь с горы Тростян.