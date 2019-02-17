В Карпатах со вчера разыскивают пропавшую туристку

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 60191 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 80573 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130101 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130073 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129639 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124992 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160640 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117822 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141422 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145273 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Карпатах со вчера разыскивают пропавшую туристку

В Карпатах со вчера разыскивают пропавшую туристку

Киев  •  УНН

 • 15723 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Карпатах со вчерашнего вечера ищут пропавшую вблизи села Пилипец Закарпатской области туристку. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Поиски пропавшей туристки спасатели ГСЧС Закарпатской области начали вечером 16 февраля. По данным ДСНС, во время прогулки вблизи села Пилипец потеряла ориентир на местности и заблудилась женщина 35-ти лет.

Сегодня утром к поисково-спасательным работам дополнительно привлекли спасателей, полицейских, работников лесничества и местного населения, а также вертолет ГСЧС МИ-8. Всего - 37 человек и 7 единиц техники.

Сейчас поиски пропавшей продолжаются.

Напомним, в минувшее воскресенье ДСНС сообщила, что трое туристов-лыжников заблудились в Карпатах, спускаясь с горы Тростян.

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