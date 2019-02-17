В Карпатах відучора розшукують зниклу туристку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Карпатах із учорашнього вечора шукають зниклу поблизу села Пилипець Закарпатської області туристку. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Пошуки зниклої туристки рятувальники ДСНС Закарпатської області розпочали ввечері 16 лютого. За даними ДСНС, під час прогулянки поблизу села Пилипець втратила орієнтир на місцевості та заблукала жінка 35-ти років.
Сьогодні зранку до пошуково-рятувальних робіт додатково залучили рятувальників, працівників поліції, працівників лісництва та місцевого населення, а також вертоліт ДСНС МІ-8. Всього – 37 осіб та 7 одиниць техніки.
Наразі пошуки зниклої тривають.
Нагадаємо, минулої неділі ДСНС повідомила, що троє туристів-лижників заблукали в Карпатах, спускаючись з гори Тростян.