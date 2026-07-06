В Карпатах продолжается третья смена "Королевского отдыха" Павла Журила и Betking Foundation.

В Карпатах продолжается третья смена проекта "Королевский отдых", который Betking Foundation совместно с основателем фонда Павлом Журилом реализует для детей из разных регионов Украины. Инициатива сочетает летний отдых, спортивные тренировки, командное взаимодействие и психологическое восстановление.

Этим летом участниками проекта станут 300 детей. Среди них — воспитанники футбольных академий, дети военнослужащих, внутренне перемещенных семей, а также дети, потерявшие родителей в результате войны.

Проект проходит в несколько смен. Первая объединила воспитанников ФК "Александрия", вторая — участников из ФК "Львов" и футбольной академии "Тернополь". Сейчас продолжается третья смена с участием детей из харьковского "Металлиста" — города, который ежедневно подвергается российским обстрелам.

Программа включает спортивные тренировки, походы в горы, командные активности, творческие мастер-классы, квесты, работу с психологами в рамках программы "Я могу!" и создание собственных карт мечты. Её цель — объединить летний отдых с психологическим восстановлением, социальной адаптацией и развитием командных навыков.

10-летний Ренат из Александрии поделился впечатлениями от первой поездки в Карпаты: "Я впервые увидел такие большие горы! Когда поднялись на вершину, я стоял и смотрел — аж дух захватило. Я точно до облаков добрался! В лагере мы с ребятами быстро подружились, даже не помню, когда в последний раз так громко смеялся".

14-летний Анатолий из Тернополя также рассказал о своем опыте участия в проекте: "Когда я приехал в лагерь, то почти никого не знал и немного волновался. Но уже через несколько дней мы стали настоящей командой. Здесь я нашел новых друзей и понял, что могу больше, чем думал раньше".

Основатель Betking Foundation Павел Журило подчеркивает, что главная идея проекта — создать среду, в которой дети могут восстанавливаться, развиваться и открывать собственный потенциал.

"Мы хотели, чтобы "Королевский отдых" был не просто передышкой от войны, а пространством для восстановления, развития и новых возможностей. Для нас важно, кем ребенок может стать. Каждый ребенок имеет большой потенциал, и наша задача — создать среду, где он раскрывается через спорт, дружбу, поддержку команды и новый опыт. Мы видим, как уже через несколько дней дети меняются: становятся более открытыми, более уверенными, начинают смелее мечтать и больше верить в собственные силы. Именно для этого мы организовали "Королевский отдых" — место, где восстанавливаются силы для больших мечтаний", — отметил Павел Журило.

К участию в программе присоединяются и украинские спортсмены. В частности, легенда киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский в видеообращении призвал детей смело мечтать, верить в собственные силы и ценить поддержку команды.

"За годы в футболе я понял одну важную вещь: большие победы начинаются не только с упорного труда. Они начинаются с веры в себя. У каждого из нас есть мечты. Именно они помогают двигаться вперед, даже когда путь бывает непростым. Помните: сила человека не только в том, чтобы преодолевать трудности. Настоящая сила — не терять веру в себя и свое будущее. Наслаждайтесь этим летом, цените дружбу, мечтайте смело и помните: каждый из вас заслуживает больших возможностей", — отметил Александр Шовковский.

"Королевский отдых" является частью долгосрочной стратегии Betking Foundation, входящего в состав King Group, которая также включает проекты "Королевское путешествие", "День с командой Королей" и "Королевский кубок". Инициативы направлены на системное развитие молодежи через футбол, командное взаимодействие и восстановление.

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