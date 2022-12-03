В Изюме появятся улицы Бандеры и Дудаева

Цитата

«Вчера состоялось заседание топонимической комиссии. Переименованы двадцать два топонима города.

Улица московская теперь улица Ивана Мазепы.

Улица Пушкинская – улица Степана Бандеры.

Площадь Революции – площадь Героев Крут.

Улица Ломоносова – улица Романа Ратушного.

Улица Пролетарская – улица Лондонская.

Улица Горького – улица Виталия Смолярова.

Улица Тургенева – улица Джохара Дудаева.

Улица Суворова – улица Симона Петлюры.

Улица Волоха – улица гетмана Полуботка.

Улица Камчатская – улица Аляски», – сообщил Мацокин.

Полная информация будет предоставлена ​​после принятия решения главой военной администрации

Напомним

Город Изюм на Харьковщине освободили 10 сентября в ходе масштабного контрнаступления ВСУ. После этого правоохранители обнаружили в Изюме шесть застенков, устроенных россиянами.