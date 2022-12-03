В Изюме появятся улицы Бандеры и Дудаева

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Киев • УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Заместитель начальника Изюмской городской военной администрации Владимир Мацокин сообщил, что в городе переименовано 22 топонима, передает УНН.

Цитата

«Вчера состоялось заседание топонимической комиссии. Переименованы двадцать два топонима города.
Улица московская теперь улица Ивана Мазепы.
Улица Пушкинская – улица Степана Бандеры.
Площадь Революции – площадь Героев Крут.
Улица Ломоносова – улица Романа Ратушного.
Улица Пролетарская – улица Лондонская.
Улица Горького – улица Виталия Смолярова.
Улица Тургенева – улица Джохара Дудаева.
Улица Суворова – улица Симона Петлюры.
Улица Волоха – улица гетмана Полуботка.
Улица Камчатская – улица Аляски», – сообщил Мацокин.

Полная информация будет предоставлена ​​после принятия решения главой военной администрации

Напомним

Город Изюм на Харьковщине освободили 10 сентября в ходе масштабного контрнаступления ВСУ. После этого правоохранители обнаружили в Изюме шесть застенков, устроенных россиянами.

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