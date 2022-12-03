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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 41339 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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В Ізюмі з’являться вулиці Бандери та Дудаєва

В Ізюмі з’являться вулиці Бандери та Дудаєва

Київ • УНН

 • 1029608 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Заступник начальника Ізюмської міської військової адміністрації Володимир Мацокін повідомив, що у місті перейменовано 22 топоніми, передає УНН.

Цитата

«Вчора відбулось засідання топонімічної комісії. Переіменовано двадцять два топоніми міста.
Вулиця московська тепер вулиця Івана Мазепи.
Вулиця Пушкінська - вулиця Степана Бандери.
Площа Революції - площа Героїв Крут.
Вулиця Ломоносова - вулиця Романа Ратушного.
Вулиця Пролетарська - вулиця Лондонська.
Вулиця Горького - вулиця Віталія Смолярова.
Вулиця Тургєнєва - вулиця Джохара Дудаєва.
Вулиця Суворова - вулиця Симона Петлюри.
Вулиця Волоха - вулиця гетьмана Полуботка.
Вулиця Камчатська - вулиця Аляски», - повідомив Мацокін.

Повна інформація буде надана після прийняття рішення головою військової адміністрації

Нагадаємо

Місто Ізюм на Харківщині звільнили 10 вересня в ході масштабного контрнаступу ЗСУ. Після цього правоохоронці виявили в Ізюмі шість катівень, влаштованих росіянами.

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