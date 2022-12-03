В Ізюмі з’являться вулиці Бандери та Дудаєва

Цитата

«Вчора відбулось засідання топонімічної комісії. Переіменовано двадцять два топоніми міста.

Вулиця московська тепер вулиця Івана Мазепи.

Вулиця Пушкінська - вулиця Степана Бандери.

Площа Революції - площа Героїв Крут.

Вулиця Ломоносова - вулиця Романа Ратушного.

Вулиця Пролетарська - вулиця Лондонська.

Вулиця Горького - вулиця Віталія Смолярова.

Вулиця Тургєнєва - вулиця Джохара Дудаєва.

Вулиця Суворова - вулиця Симона Петлюри.

Вулиця Волоха - вулиця гетьмана Полуботка.

Вулиця Камчатська - вулиця Аляски», - повідомив Мацокін.

Повна інформація буде надана після прийняття рішення головою військової адміністрації

Нагадаємо

Місто Ізюм на Харківщині звільнили 10 вересня в ході масштабного контрнаступу ЗСУ. Після цього правоохоронці виявили в Ізюмі шість катівень, влаштованих росіянами.