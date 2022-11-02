85% жилых домов в Изюме уже с газоснабжением – ОП

Цитата



«85% жилых домов уже с газоснабжением. В городе уже получили газ 13 000 потребителей», - написал он в Telegram.



Детали



Кроме того, по его словам, специалисты продолжают ликвидацию повреждений газовых сетей в области. Ликвидировано около 250 осколочных повреждений газовых сетей.

Сейчас восстановительные работы продолжаются.

Дополнение

14 сентября в освобожденном украинскими защитниками Изюме, подняли Государственный флаг.

В середине октября стало известно о возобновлении газоснабжения в Изюме. Первые 500 семей города уже снова имеют в домах газ.