85% житлових будинків в Ізюмі вже з газопостачанням - ОП

Цитата



«85% житлових будинків вже з газопостачанням. В місті вже отримали газ 13 000 споживачів», - написав він в Telegram.



Деталі



Крім того, за його словами, фахівці продовжують ліквідацію пошкоджень газових мереж в області. Ліквідовано близько 250 осколкових пошкоджень газових мереж.

Наразі відновлювальні роботи тривають.

Доповнення

14 вересня у звільненому українськими захисниками Ізюмі, підняли Державний прапор.

В середині жовтня стало відомо про відновлення газопостачання в Ізюмі. Перші 500 родин міста вже знову мають в оселях газ.