85% житлових будинків в Ізюмі вже з газопостачанням - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В деокупованому Ізюмі, що на Харківщині, поступово відновлюється газопостачання. Так, вже 85% будинків отримали газ. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує УНН.
Цитата
«85% житлових будинків вже з газопостачанням. В місті вже отримали газ 13 000 споживачів», - написав він в Telegram.
Деталі
Крім того, за його словами, фахівці продовжують ліквідацію пошкоджень газових мереж в області. Ліквідовано близько 250 осколкових пошкоджень газових мереж.
Наразі відновлювальні роботи тривають.
Доповнення
14 вересня у звільненому українськими захисниками Ізюмі, підняли Державний прапор.
В середині жовтня стало відомо про відновлення газопостачання в Ізюмі. Перші 500 родин міста вже знову мають в оселях газ.