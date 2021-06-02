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В Израиле заявили, что возможно есть связь между прививкой Pfizer и миокардитом у молодежи

Киев • УНН

 • 22642 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Министерство здравоохранения Израиля опубликовало заключение экспертов, которые изучали возможную связь между случаями воспаления сердечной мышцы и прививкой вакциной от коронавируса производства Pfizer. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

В Израиле заявили, что возможно есть связь между прививкой Pfizer и миокардитом у молодежи

Цитата:

"Министерство здравоохранения Израиля заявило во вторник, что выявило небольшое количество случаев сердечного воспаления, что наблюдается в основном у молодых мужчин, которые получили вакцину COVID-19 Pfizer в Израиле, вероятно, связанную с их вакцинацией", - говорится в сообщении.

Детали

Компания Pfizer заявила, что не наблюдала более частого развития таких состояний, известного как миокардит, чем обычно можно было бы ожидать среди населения в целом.

Так, в Израиле с декабря 2020-го по май 2021 года было зарегистрировано 275 случаев миокардита среди более чем 5 млн вакцинированных людей, сообщило министерство, раскрывая результаты исследования, проведенного для изучения этого вопроса.

"Согласно исследованию, которое, по словам министерства, было проведено тремя группами экспертов, большинство пациентов, у которых возникло сердечное воспаление, провели в больнице не более чем 4 дня, и 95% случаев были классифицированы как легкие. Исследование показало, что "существует вероятный связь между получением второй дозы (Pfizer) вакцины и появлением миокардита у мужчин в возрасте от 16 до 30 лет", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что согласно полученным данным, такая связь чаще наблюдался среди мужчин в возрасте от 16 до 19 лет, чем у других возрастных группах.

В заявлении компании Pfizer сказано, что ей известно об израильских наблюдениях за миокардитом, при этом отмечено, что причинно-следственная связь с ее вакциной не установлена.

Отмечается, что нежелательные явления тщательно анализируются, и Pfizer регулярно встречается с отделом безопасности вакцин Министерства здравоохранения Израиля для проверки данных.

Дополнение

Вакцина Pfizer/BioNTech от коронавируса COVID-19 получила от Всемирной организации здравоохранения разрешение на экстренное использование еще в начале 2021 года.

После того проверялась информация о смерти пожилых пациентов после прививки. Однако, подкомитет ВОЗ по вопросам безопасности вакцин не нашел подтверждений предположения о том, что прививки вакциной американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech может стать причиной смертей пожилых пациентов.

Впоследствии начали одобрять использование вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech для подростков, к примеру, 28 мая это сделало Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). По мнению многих экспертов, вакцинация детей и молодежи считается критическим шагом на пути к достижению коллективного иммунитета и обуздания пандемии.

Напомним, Израиль рассматривает возможность подросткам давать только 1 дозу вакцины против COVID, а не две, из-за возможных побочных эффектов.

Pfizer говорит, что ее вакцина является безопасной, эффективной для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

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