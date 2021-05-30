В Израиле детям хотят вводить только одну дозу вакцины

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 32316 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 68671 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 85174 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 243381 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 139384 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 410767 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 319626 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 216465 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245631 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255936 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 14107 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 13384 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 13681 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 12333 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 22091 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 12432 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 22369 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 145875 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 243431 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 410799 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 15322 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 23913 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 52986 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 76959 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 61693 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

В Израиле детям хотят вводить только одну дозу вакцины

Киев • УНН

 • 14391 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Израиль рассматривает возможность подросткам дать только 1 дозу вакцины против COVID, а не две, из-за возможных побочных эффектов. Об этом пишет Times of Israel, передает УНН.

В Израиле детям хотят вводить только одну дозу вакцины

Детали

Израиль рассматривает возможность предоставить детям только одну дозу вакцины против коронавируса, а не две, на фоне сообщений о легких проблем со здоровьем среди некоторых подростков, которые вакцинировались против COVID-19.

Американские медицинские работники исследуют несколько десятков сообщений о преимущественно легкие сердечные проблемы - состояние, которое называется миокардит, - после того, как подростки получили вакцины. Считается, что вакцины вводят от Pfizer-BioNtech - препарата, назначаемого большинства израильтян, - утвержденный в США для возраста 12 лет, и Moderna, которая разрешена для тех, кто 18 лет и старше.

В Израиле апрельский отчет Министерства здравоохранения по побочных эффектов вакцины Pfizer-BioNtech вызвал обеспокоенность возможной связи между вторым выстрелом и несколькими десятками случаев миокардита. Сообщается, что 60 больных миокардит прошли лечение и были выпущены из больницы в надлежащем состоянии. Двое пациентов, которые, как сообщалось, были здоровыми до получения вакцинации, включая 22-летнюю женщину и 35-летнего мужчину, умерли.

Напомним

В Израиле полностью вакцинировали от коронавируса (ввели две дозы) уже 75% взрослого населения (люди старше 16 лет). Всего в стране две дозы вакцины получили 594 000 785 человек.

По мнению многих экспертов, прививки детей и молодежи считается критическим шагом на пути к достижению стадового иммунитета и обуздания пандемии. Pfizer говорит , что его вакцина является безопасной, эффективной и производит устойчивые реакции на антитела в возрасте от 12 до 15 лет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84