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В Ізраїлі дітям хочуть вводити лише одну дозу вакцини

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Ізраїль розглядає можливість підліткам дати лише 1 дозу вакцини проти COVID, а не дві, через можливі побічні ефекти. Про це пише Times of Israel, передає УНН.

В Ізраїлі дітям хочуть вводити лише одну дозу вакцини

Деталі

Ізраїль розглядає можливість надати дітям лише одну дозу вакцини проти коронавірусу, а не дві, на фоні повідомлень про легкі проблеми зі здоров’ям серед деяких підлітків, які вакцинувалися проти COVID-19.

Американські медичні працівники досліджують кілька десятків повідомлень про переважно легкі серцеві проблеми - стан, який називається міокардит, - після того, як підлітки отримали вакцини. Вважається, що вакцини вводять від Pfizer-BioNtech - препарату, що призначається більшості ізраїльтян, - який затверджений в США для віку від 12 років, та Moderna, яка дозволена для тих, хто має 18 років і старше.

В Ізраїлі квітневий звіт Міністерства охорони здоров'я щодо побічних ефектів вакцини Pfizer-BioNtech викликав занепокоєння щодо можливого зв'язку між другим пострілом та кількома десятками випадків міокардиту. Повідомляють, що 60 хворих на міокардит пройшли лікування та були випущені із лікарні у належному стані. Двоє пацієнтів, які, як повідомлялося, були здоровими до отримання вакцинації, включаючи 22-річну жінку та 35-річного чоловіка, померли.

Нагадаємо

В Ізраїлі повністю вакцинували від коронавірусу (ввели дві дози) вже 75% дорослого населення (люди старше 16 років). Всього в країні дві дози вакцини отримали 5 мільйонів 94 тисячі 785 осіб.

На думку багатьох експертів, щеплення дітей та молоді вважається критичним кроком на шляху до досягнення стадового імунітету та приборкання пандемії. Pfizer каже, що його вакцина є безпечною, ефективною та виробляє стійкі реакції на антитіла у дітей віком від 12 до 15 років.

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