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Світовий лідер: в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували 75% дорослого населення

Світовий лідер: в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували 75% дорослого населення

Київ • УНН

 • 18611 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. В Ізраїлі повністю вакцинували від коронавірусу (ввели дві дози) вже 75% дорослого населення (люди старше 16 років). Всього в країні дві дози вакцини отримали 5 мільйонів 94 тисячі 785 осіб. Про це повідомляє Newsru.co.il з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, інформує УНН.

Деталі

Тільки за вчора в Ізраїлі прищепили першою дозою 2 тисячі осіб, сьогодні — близько 4 тисяч. З початку кампанії вакцинації перше щеплення зробили 5 млн 405 тисяч 523 особи — 58% від загального населення країни і 79% дорослого населення.

У віковій категорії 90+ першу дозу вакцини отримали 99% громадян, двома дозами прищепили 94%.

В інших категоріях ситуація така:

  • 80-89 років — 96%/92%;
  • 70-79 — 98%/95%;
  • 60-69% — 90%/86%;
  • 50-59 — 89%/85%;
  • 40-49 — 85%/80%;
  • 30-39 — 81%/76%;
  • 20-29 — 76%/70%;
  • молодше 20 (але не молодше 10 років) — 22%/20%.

Ізраїль є лідером в світі за темпами вакцинації.

Нагадаємо, в Україні станом на 2 травня другу дозу вакцини від COVID отримали 30 осіб. З початку кампанії вакцинації повністю вакцинувалися 290 українців. Першу дозу отримали 754 924 особи.

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