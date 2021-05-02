Світовий лідер: в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували 75% дорослого населення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. В Ізраїлі повністю вакцинували від коронавірусу (ввели дві дози) вже 75% дорослого населення (люди старше 16 років). Всього в країні дві дози вакцини отримали 5 мільйонів 94 тисячі 785 осіб. Про це повідомляє Newsru.co.il з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, інформує УНН.
Деталі
Тільки за вчора в Ізраїлі прищепили першою дозою 2 тисячі осіб, сьогодні — близько 4 тисяч. З початку кампанії вакцинації перше щеплення зробили 5 млн 405 тисяч 523 особи — 58% від загального населення країни і 79% дорослого населення.
У віковій категорії 90+ першу дозу вакцини отримали 99% громадян, двома дозами прищепили 94%.
В інших категоріях ситуація така:
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- 80-89 років — 96%/92%;
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- 70-79 — 98%/95%;
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- 60-69% — 90%/86%;
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- 50-59 — 89%/85%;
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- 40-49 — 85%/80%;
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- 30-39 — 81%/76%;
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- 20-29 — 76%/70%;
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- молодше 20 (але не молодше 10 років) — 22%/20%.
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Ізраїль є лідером в світі за темпами вакцинації.
Нагадаємо, в Україні станом на 2 травня другу дозу вакцини від COVID отримали 30 осіб. З початку кампанії вакцинації повністю вакцинувалися 290 українців. Першу дозу отримали 754 924 особи.