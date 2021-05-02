Мировой лидер: в Израиле от коронавируса вакцинировали 75% взрослого населения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Израиле полностью вакцинировали от коронавируса (ввели две дозы) уже 75% взрослого населения (люди старше 16 лет). Всего в стране две дозы вакцины получили 5 миллионов 94 тысячи 785 человек. Об этом сообщает Newsru.co.il со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Израиля, передает УНН.
Детали
Только за вчера в Израиле привили первой дозой 2000 человек, сегодня — около 4 тысяч. С начала кампании вакцинации первую прививку сделали 5 млн 405 тысяч 523 человека — 58% от общего населения страны и 79% взрослого населения.
В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, двумя дозами привили 94%.
В других категориях ситуация такова:
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- 80-89 лет — 96%/92%;
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- 70-79 — 98%/95%;
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- 60-69% — 90%/86%;
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- 50-59 — 89%/85%
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- 40-49 — 85%/80%;
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- 30-39 — 81%/76%;
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- 20-29 — 76%/70%;
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- моложе 20 (но не моложе 10 лет) — 22%/20%.
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Израиль является лидером в мире по темпам вакцинации.
Напомним, в Украине по состоянию на 2 мая вторую дозу вакцины от COVID получили 30 человек. С начала кампании вакцинации полностью вакцинировались 290 украинцев. Первую дозу получили 754 924 человека.