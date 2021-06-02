В Ізраїлі заявили, що можливо є зв'язок між щепленням Pfizer і міокардитом у молоді

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“Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю заявило у вівторок, що виявило невелику кількість випадків серцевого запалення, що спостерігається в основному у молодих чоловіків, які отримали вакцину COVID-19 Pfizer в Ізраїлі, ймовірно, пов’язану з їх вакцинацією”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Компанія Pfizer заявила, що не спостерігала більш частого розвитку таких станів, відомого як міокардит, ніж зазвичай можна було б очікувати серед населення в цілому.

Так, в Ізраїлі з грудня 2020 року по травень 2021 року було зареєстровано 275 випадків міокардиту серед більш ніж 5 мільйонів вакцинованих людей, повідомило міністерство, розкриваючи результати дослідження, проведеного для вивчення цього питання.

“Згідно з дослідженням, яке, за словами міністерства, було проведено трьома групами експертів, більшість пацієнтів, у яких виникло серцеве запалення, провели в лікарні не більше ніж 4 дні, і 95% випадків були класифіковані як легкі. Дослідження показало, що “існує ймовірний зв’язок між отриманням другої дози (Pfizer) вакцини і появою міокардиту у чоловіків у віці від 16 до 30 років”, — наголошується в повідомленні.

Повідомляється, що згідно з отриманими даними, такий зв’язок частіше спостерігався серед чоловіків у віці від 16 до 19 років, ніж в інших вікових групах.

У заяві компанії Pfizer сказано, що їй відомо про ізраїльські спостереження за міокардитом, при цьому відзначено, що причинно-наслідковий зв’язок з її вакциною не встановлений.

Відзначається, що небажані явища ретельно аналізуються, і Pfizer регулярно зустрічається з відділом безпеки вакцин Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю для перевірки даних.

Доповнення

Вакцина Pfizer/BioNTech від коронавірусу COVID-19 отримала від Всесвітньої організації охорони здоров'я дозвіл на екстрене використання ще на початку 2021 року.

Після того перевірялася інформація про смерті літніх пацієнтів після щеплення. Однак, підкомітет ВООЗ з питань безпеки вакцин не знайшов підтверджень припущення про те, що щеплення вакциною американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech може стати причиною смертей літніх пацієнтів.

Згодом почали схвалювати використання вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech для підлітків, до прикладу, 28 травня це зробило Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА). На думку багатьох експертів, щеплення дітей і молоді вважається критичним кроком на шляху до досягнення колективного імунітету і приборкання пандемії.

Нагадаємо, Ізраїль розглядає можливість підліткам давати тільки 1 дозу вакцини проти COVID, а не дві, через можливі побічні ефекти.

Pfizer каже, що її вакцина є безпечною, ефективною для підлітків у віці від 12 до 15 років.