В Израиле вырастили самую тяжелую в мире клубнику за всю историю
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Гигантская израильская клубника попала в Книгу рекордов, как самая тяжелая в мире. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
Гигантская ягода весом 289 граммов на этой неделе была объявлена Книгой рекордов Гиннеса самой большой в мире.
Клубника была собрана на семейной ферме Чахи Ариэль недалеко от города Нетания в центральном Израиле в феврале 2021 года. Но только на этой неделе Книга рекордов Гиннесса подтвердила, что она стала самой тяжелой за всю историю наблюдений.
"Результатов мы ждали целый год, - сказал Ариэль. - Мы хранили ее в морозильной камере в течение года. Она не такая красивая, как раньше".
Ариэль заметил, что рекордный образец уменьшился примерно вдвое, по сравнению с тем, что был годом ранее.
Клубника - это местный сорт под названием "Илан", который имеет тенденцию вырастать до огромных размеров.
Добавим
Предыдущим рекордсменом самой тяжелой клубники был японский фрукт, выращенный в 2015 году в Фукуоке, весом 250 граммов.