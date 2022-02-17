В Ізраїлі виростили найважчу в світі полуницю за всю історію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Гігантська ізраїльська полуниця потрапила до Книги рекордів, як найважча в світі. Про це УНН пише з посиланням на The Times of Israel.
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Гігантська ягода вагою 289 грамів цього тижня була оголошена Книгою рекордів Гіннеса найбільшою у світі.
Полуниця була зібрана на сімейній фермі Чахі Аріель неподалік міста Нетанія в центральному Ізраїлі у лютому 2021 року. Але лише цього тижня Книга рекордів Гіннесса підтвердила, що вона стала найважчою за всю історію спостережень.
"Результатів ми чекали цілий рік, – сказав Аріель. - Ми зберігали її у морозильній камері протягом року. Вона не така гарна, як раніше".
Аріель зауважив, що рекордний зразок зменшився приблизно вдвічі, порівняно з тим, що був роком раніше.
Полуниця - це місцевий сорт під назвою "Ілан", який має тенденцію виростати до величезних розмірів.
Додамо
Попереднім рекордсменом найважчої полуниці був японський фрукт, вирощений у 2015 році у Фукуоці, вагою 250 грамів.