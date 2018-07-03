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В Израиле приняли закон, который сокращает переводы палестинцам на сотни миллионов долларов

В Израиле приняли закон, который сокращает переводы палестинцам на сотни миллионов долларов

Киев  •  УНН

 • 9153 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Кнессет (парламент Израиля) утвердил в понедельник вечером во втором и третьем чтениях законопроект об удержании из средств, переводимых Палестинской национальной администрации (ПНА), сотен миллионов долларов, которые та выплачивает в качестве пособий родственникам и семьям палестинцев, арестованных или убитых во время нападений на граждан еврейского государства. Об этом говорится в сообщении, распространенном парламентской пресс-службой, передает УНН.

“Кнессет в ходе пленарного заседания утвердил во втором и третьем чтениях законопроект о замораживании сумм, выплачиваемых палестинской администрацией террористам и их семьям, из средств, переводимых ей правительством Израиля”, — говорится в документе. “Выплата этих средств представляет собой поддержку террористических актов”, — добавили в парламенте. Законопроект поддержали 87 из 120 депутатов Кнессета, 15 высказались против, указали в пресс-службе.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман ранее сообщил, что ПНА тратит более 300 млн долларов в год на помощь семьям палестинцев, отбывающих тюремные сроки, либо погибших в ходе нападений на израильтян. Такие выплаты, уверены израильские власти, являются прямым стимулом к терроризму, а также препятствуют заключению мирного соглашения между сторонами. Палестинцы утверждают, что эти пособия, которые заложены в бюджет ПНА, являются помощью жертвам израильской оккупации.

Израиль от имени ПНА собирает налоги и пошлины и переводит эти средства палестинцам. Ежемесячные переводы составляют порядка 100 млн долларов, что является одной из основных доходных статей палестинского бюджета.

Как сообщал УНН, недавно Израиль приостановил участие в Совете ООН по правам человека.

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