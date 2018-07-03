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В Ізраїлі прийняли закон, який скорочує перекази палестинцям на сотні мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 9153 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Кнесет (парламент Ізраїлю) затвердив у понеділок увечері в другому і третьому читаннях законопроект про утримання із засобів, що переводяться Палестинській національній адміністрації (ПНА), сотень мільйонів доларів, які та виплачує як допомогу родичам і родинам палестинців, заарештованих або убитих під час нападів на громадян єврейської держави. Про це йдеться в повідомленні, поширеному парламентської прес-службою, інформує УНН.

“Кнесет в ході пленарного засідання затвердив у другому і третьому читаннях законопроект про заморожування сум, виплачуваних палестинською адміністрацією терористам і їх сім’ям, з коштів, переказаних їй урядом Ізраїлю”, — йдеться в документі. “Виплата цих коштів є підтримкою терористичних актів”, — додали в парламенті. Законопроект підтримали 87 з 120 депутатів Кнесету, 15 висловилися проти, вказали в прес-службі.

Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман раніше повідомив, що ПНА витрачає більше 300 млн доларів на рік на допомогу сім’ям палестинців, які відбувають тюремні терміни, або загинули в ході нападів на ізраїльтян. Такі виплати, впевнена ізраїльська влада, є прямим стимулом до тероризму, а також перешкоджають укладанню мирної угоди між сторонами. Палестинці стверджують, що ці виплати, які закладені в бюджет ПНА, є допомогою жертвам ізраїльської окупації.

Ізраїль від імені ПНА збирає податки і мита і переводить ці кошти палестинцям. Щомісячні перекази становлять близько 100 млн доларів, що є однією з основних доходних статей палестинського бюджету.

Як повідомляв УНН, нещодавно Ізраїль призупинив участь в Раді ООН з прав людини.

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