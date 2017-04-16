В Израиле скончался раввин из-за полученных в Украине травм

“В Иерусалиме в субботу, 15 апреля, умер 64-летний раввин Иудейского движения „Хабад“ Менахем Мендель Дейч. Причиной смерти религиозного деятеля стали травмы, которые ему нанесли нападающие в Житомире прошлого года”, — говорится в сообщении.

Менахем Мендель Дейч, в частности, был официальным представителем “Хабада” во Франции. Кроме израильского, он имел французское гражданство.

Как отмечается, религиозного деятеля жестоко избили и ограбили в октябре 2016 года возле вокзала в Житомире. Раввин получил тяжелые травмы головы. Сначала его прооперировали в Киеве, а затем перевезли в Израиль. С тех пор он находился в коме.

В движении “Хабад” заявили о антисемитское почву инцидента. В то же время родственник умершего раввина Шайя Дейч заявил, что нападавшие имели уголовные, а не религиозные мотивы.

Как сообщал УНН, группу лиц, в ночь с 6 на 7 октября 2016 избили раввина, гражданина Израиля, задержали в Житомире.