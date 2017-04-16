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В Ізраїлі помер рабин через отримані в Україні травми

В Ізраїлі помер рабин через отримані в Україні травми

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Рабин юдейського руху "Хабад" помер в Ізраїлі у результаті травм, яких йому завдали грабіжники поблизу вокзалу Житомира минулого року, передає УНН з посиланням на DW.

“В Єрусалимі у суботу, 15 квітня, помер 64-річний рабин юдейського руху „Хабад“ Менахем Мендель Дейч. Причиною смерті релігійного діяча стали травми, яких йому завдали нападники у Житомирі минулого року”, — йдеться у повідомленні.

Менахем Мендель Дейч, зокрема, був офіційним представником “Хабаду” у Франції. Окрім ізраїльського, він мав французьке громадянство.

Як зазначається, релігійного діяча жорстоко побили та пограбували в жовтні 2016 року поблизу вокзалу в Житомирі. Рабин отримав важкі травми голови. Спершу його прооперували в Києві, а потім перевезли до Ізраїлю. Відтоді він перебував у комі.

У русі “Хабад” заявили про антисемітське підґрунтя інциденту. Водночас родич померлого рабина Шайя Дейч заявив, що нападники мали кримінальні, а не релігійні мотиви.

Як повідомляв УНН,групу осіб, які в ніч з 6 на 7 жовтня 2016 року побили рабина, громадянина Ізраїлю, затримали у Житомирі.

Українські Національні Новини

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