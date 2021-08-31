В Израиле невакцинированных учителей и медиков не пустят на работу
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Израиле комиссия министров по борьбе с коронавирусом объявила, что все социальные работники, не прошедшие курс вакцинации, не смогут выйти на работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
Правительство страны заявило, что работники социальных сфер, в том числе учителя, врачи, медсестры и лица, обеспечивающие уход, смогут находиться на рабочих местах только в том случае, если у них есть документы, подтверждающие вакцинацию от коронавируса.
Отмечается, что на работу также допустят лиц, которые вылечились от вируса или могут показать отрицательный результат теста на COVID-19 в течение последних 72 часов.
Издание пишет, что такое решение может привести к протестам, поскольку министерство образования намерено требовать от всех невакцинированных учителей платить собственные деньги за тесты на коронавирус каждые два или три дня, если они хотят продолжить работу. Тех, кто этого не сделает, отправят в неоплачиваемый отпуск.
Кроме того, в регионах страны требуют составить списки учителей, которые не прошли вакцинацию. Такие меры применены для того, чтобы подготовиться к возможной потребности в резервном персонале для возможности замены.
Добавим
В конце июля Израиль объявил о планах позволить только тем людям, которые считаются невосприимчивыми к COVID-19 или недавно получили отрицательный результат теста, ходить в общественные места, такие как рестораны, тренажерные залы и синагоги, после всплеска случаев коронавируса.
В стране, одной из лидеров по количеству привитых от COVID-19 людей, развернули "бустерную" вакцинацию. С 29 августа третью прививку от коронавируса в Израиле могут получить все израильтяне старше 12 лет, которые привиты второй раз менее пяти месяцев назад.