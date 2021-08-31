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В Ізраїлі невакцинованих вчителів і медиків не пустять на роботу

В Ізраїлі невакцинованих вчителів і медиків не пустять на роботу

Київ • УНН

 • 23493 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. В Ізраїлі комісія міністрів з боротьби з коронавірусом оголосила, що всі соціальні працівники, які не пройшли курс вакцинації, не зможуть вийти на роботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Times of Israel.

Деталі

Уряд країни заявив, що працівники соціальних сфер, у тому числі вчителі, лікарі, медсестри та особи, які забезпечують догляд, матимуть можливість перебувати на робочих місцях лише в тому випадку, якщо у них є документи, що підтверджують вакцинацію від коронавірусу.

Відзначається, що на роботу також допустять осіб, які вилікувалися від вірусу або можуть показати негативний результат тесту на COVID-19 протягом останніх 72 годин.

Видання пише, що таке рішення може призвести до протестів, оскільки міністерство освіти має намір вимагати від усіх невакцинованих вчителів платити власні кошти за тести на коронавірус кожні два або три дні, якщо вони хочуть продовжити роботу. Тих, хто цього не зробить, відправлять в неоплачувану відпустку.

Окрім того, у регіонах країни вимагають скласти списки вчителів, які не пройшли вакцинацію. Такі заходи застосовані для того, щоб підготуватися до можливої ​​потреби в резервному персоналі для можливості заміни.

Додамо

Наприкінці липня Ізраїль оголосив про плани дозволити лише людям, які вважаються несприйнятливими до COVID-19 або недавно отримали негативний результат тесту, ходити в громадські місця, такі як ресторани, тренажерні зали і синагоги, після сплеску випадків коронавірусу.

У країні, одній з лідерів за кількістю щеплених від COVID-19 людей, розгорнули "бустерну" вакцинацію. З 29 серпня третє щеплення від коронавірусу в Ізраїлі можуть отримати всі ізраїльтяни старше 12 років, які щеплені вдруге щонайменше п'ять місяців тому.

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