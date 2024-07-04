Во время основной сессии национального мультипредметного теста 45 учеников в Ивано-Франковской общине получили по 200 баллов за тестирование. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Виктория Дротянко, пишет УНН.

Согласно сообщению, один ученик набрал по 200 баллов по трем предметам, шестеро учеников получили по 200 баллов по двум предметам, а 38 учеников получили 200 баллов по одному предмету.

Успешностью своих выпускников на национальном мультипредметном тесте отличились:

лицей имени Николая Сабата - 12 учеников;

лицей № 11 - восемь учеников;



лицей № 23 имени Романа Гурика - четыре ученика;



лицей имени Ивана Пулюя и лицей № 5 - три ученика;



лицей № 10, лицей № 16, лицей № 18 и лицей № 20 - по два ученика;



лицей имени Романа Шухевича, лицей № 1, лицей № 13, лицей № 19, Крихивецкий лицей, Тисменичанский лицей и Католический лицей святого Василия Великого - по одному ученику.



200 баллов - это не просто цифры, это - результат таланта, знаний и целеустремленности. Гордимся достижениями наших выпускников! Желаем дальнейших успехов в учебе! - написала Виктория Дротянко.

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