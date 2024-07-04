Во время национального тестирования по нескольким предметам 45 учеников Ивано-Франковска набрали 200 баллов, а один ученик получил высший балл по трем предметам.
Во время основной сессии национального мультипредметного теста 45 учеников в Ивано-Франковской общине получили по 200 баллов за тестирование. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Виктория Дротянко, пишет УНН.
Согласно сообщению, один ученик набрал по 200 баллов по трем предметам, шестеро учеников получили по 200 баллов по двум предметам, а 38 учеников получили 200 баллов по одному предмету.
Успешностью своих выпускников на национальном мультипредметном тесте отличились:
200 баллов - это не просто цифры, это - результат таланта, знаний и целеустремленности. Гордимся достижениями наших выпускников! Желаем дальнейших успехов в учебе!
Напомним
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