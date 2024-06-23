Маємо не допустити зловживань при проходженні військовозобов’язаними навчання у ВНЗ – голова КОВА Руслан Кравченко
Київ • УНН
Голова Київської обласної військової адміністрації провів нараду з ректорами університетів та правоохоронними органами, щоб запобігти зловживанням при ухиленні від військової служби шляхом зарахування до ВНЗ.
Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, провів зустріч з ректорами університетів області, а також з представниками правоохоронних органів та обласного територіального центру комплектування. Про це повідомили у Київській ОВА, пише УНН.
"Обговорили особливості цьогорічної вступної кампанії, зважаючи на зміни у законодавстві. Разом з ректорами та правоохоронцями маємо не допустити зловживань при проходженні військовозобов’язаними навчання у ВНЗ", – сказав Руслан Кравченко.
На зустрічі учасники зосередились на викликах, з якими зіткнулися освітні заклади. Було зазначено, що для участі у єдиному вступному іспиті зареєструвалися понад 8 тисяч кандидатів, а бажаючих пройти єдине фахове вступне випробування налічується понад 4 тисячі осіб.
"Тому вимога до всіх одна – неухильне дотримання всіма учасниками процесу законодавства. Щоб вступ до ЗВО не став "схемою" ухилення від мобілізації. Бажання здобувати освіту та підвищувати кваліфікаційний рівень – чудове. Але вступ не має ставати формальністю для отримання переваг", – додав Кравченко.
На Київщині було організовано 23 тимчасові центри для проведення тестувань.
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Збільшення кількості місць на магістратуру та аспірантуру не буде не залежно від попиту й інших різних обставин. Освітня сфера ніколи в житті не буде допомагати людям, які використовують різноманітні способи для того, щоб не виконувати свої Конституційні обов’язки.