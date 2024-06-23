Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, провел встречу с ректорами университетов области, а также с представителями правоохранительных органов и областного территориального центра комплектования. Об этом сообщили в Киевской ОВА, пишет УНН.

"Обсудили особенности нынешней вступительной кампании, учитывая изменения в законодательстве. Вместе с ректорами и правоохранителями должны не допустить злоупотреблений при прохождении военнообязанными обучения в вузах", – сказал Руслан Кравченко.

На встрече участники сосредоточились на вызовах, с которыми столкнулись образовательные учреждения. Было отмечено, что для участия в едином вступительном экзамене зарегистрировались более 8 тысяч кандидатов, а желающих пройти единое профессиональное вступительное испытание насчитывается более 4 тысяч человек.

"Поэтому требование ко всем одно – неукоснительное соблюдение всеми участниками процесса законодательства. Чтобы вступление в ЗВО не стало "схемой" уклонения от мобилизации. Желание получать образование и повышать квалификационный уровень – замечательное. Но вступление не должно становиться формальностью для получения преимуществ", – добавил Кравченко.

На Киевщине было организовано 23 временных центра для проведения тестирования.

Напомним

Увеличение количества мест на магистратуру и аспирантуру не будет не зависимо от спроса и других различных обстоятельств. Образовательная сфера никогда в жизни не будет помогать людям, которые используют разнообразные способы для того, чтобы не выполнять свои конституционные обязанности.