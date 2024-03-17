В Ивано-Франковске запущен проект: ремонтная помощь семьям военнослужащих

В Ивано-Франковске запущен проект "Помощник семьи защитника", который оказывает бесплатную помощь с мелким бытовым ремонтом семьям военнослужащих. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Детали

В Ивано-Франковске введена новая инициатива, направленная на поддержку семей военнослужащих.

Коммунальное учреждение "Дом воина" начал реализацию проекта под названием "Помощник семьи защитника", который предусматривает предоставление бесплатной помощи с мелким бытовым ремонтом.

Согласно инициативе, многопрофильный специалист будет выполнять ремонтные работы для семей военнослужащих.

Добавим

Для получения помощи необходимо позвонить на горячую линию по номеру (067) 366-27-72. После этого специалисты подберут подходящего специалиста для выполнения конкретной задачи.

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