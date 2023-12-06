"Укрзализныця" запустила сервис заказа билетов для военных

"Укрзализныця" запустила новый сервис, который позволит военным бронировать билеты онлайн, даже если их уже нет в продаже. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Детали

Спецзаказ билетов доступен на 17 поездов, которые наиболее популярны среди военных. В частности, это маршруты к городам, приближенным к зоне ведения боевых действий и обратно.

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В компании рассказали, что для покупки билета бойцу необходимо:

оставить заявку на портале не позднее чем за 6 часов до отправления поезда

выкупить билет в кассе не позднее чем за 1 час до отправления поезда, предъявив военный билет или удостоверение офицера.



Забронировать билеты можно на онлайн портале, который доступен по ссылке. Таким образом. Военнослужащие могут бронировать билеты как для себя, так и для собратьев, с которыми вместе собираются в дорогу.

Отныне военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная, например, на лечение, в командировку или к родным в долгожданный отпуск, а билеты уже раскупили. Верим, что это позволит упростить жизнь тем, кому мы обязаны свободой и жизнью - пояснил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Дополнение

В компании напомнили, что ранее военнослужащие бронировали билеты через военного коменданта. Это значительно усложняло процесс и фактически делало невозможным поездку изо дня в день. Ведь было необходимо сначала совершить личный визит к военному коменданту, а затем на вокзал, чтобы выкупить билет.

Напомним

"Укрзализныця" повышает цены на международные железнодорожные билеты и уменьшает скидки, чтобы модернизировать подвижной состав и сократить убытки на внутренние перевозки. Новые тарифы вступают в силу 10 декабря 2023 года.

До указанной даты при покупке билета в любой день пассажиры будут платить старую цену.

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